Domani 3 dicembre 2021 José Mourinho non terrà la conferenza stampa pre-partita di Roma-Inter. Occasione persa dallo Special One per raccontare le emozioni suscitate dall'affrontare la sua ex squadra con cui nel 2010 ha vinto il triplete. Il portoghese, fanno sapere dalla società, ha scelto di restare lontano da microfoni e telecamere per concentrarsi sul big match e non parlare di argomenti riguardanti arbitri e campo. Temi, secondo Mourinho, già in parte affrontati nel post gara di Bologna.