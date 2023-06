Roma-Spezia, brutto infortunio per Abraham: torsione del ginocchio, esce in lacrime

Pessima notizia per la Roma. Tammy Abraham si è infortunato al 77' della partita contro lo Spezia, a tredici minuti dal suo ingresso in campo. La dinamica fa pensare al peggio, che vorrebbe dire crociato e lungo stop: Abraham, nel tentativo di inseguire un pallone lanciato in profondità, ha visto il suo ginocchio fare un bruttissimo movimento. Una torsione che lo ha costretto a rimanere a terra e a chiedere l'intervento dello staff medico. È uscito accompagnato dai medici in lacrime e con le mani sul volto. Una brutta notizia anche per la società, che sulla sua cessione puntava per racimolare un tesoretto da investire sul mercato.