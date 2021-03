Roma, Fonseca ritrova Smalling: Fiorentina e Genoa nel mirino

Chris Smalling è tornato ad allenarsi con la squadra dopo un mese di stop. La sua ultima partita è stata contro il Verona lo scorso 31 gennaio quando al 12’ ha chiesto il cambio a causa di una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Fonseca sta finalmente ritrovando la difesa titolare dopo tre partite in cui è stato costretto a modificare il reparto per via delle tante assenze: oltre all’inglese, infatti, non sono stati a disposizione Kumbulla e Ibanez. L’ex Verona è procinto di tornare titolare, ieri contro il Milan sedeva in panchina ma il tecnico ha preferito non impiegarlo; il brasiliano, invece, è ancora in infermeria per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. È tornato ad allenarsi anche il terzino americano Bryan Reynolds, recentemente volato negli Statu Uniti per risolvere alcuni problemi burocratici.

