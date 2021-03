Giudice sportivo, Pellegrini settima sanzione e ammenda «perché capitano»

Le decisioni del Giudice Sportivo relative alla Roma. Ammonizione e ammenda per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in seguito all'ammonizione per proteste nel corso della sfida persa contro il Milan. 1.500 euro di multa per il 7 giallorosso, "sanzione aggravata perché capitano della squadra" scrive il Giudice Sportivo. Ammonito anche Paulo Fonseca. Seconda sanzione, invece, per Federico Fazio e Henrikh Mkhitaryan, anche loro ammoniti per proteste.

