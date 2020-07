Alvaro Moretti, Vice direttore del Messaggero, insieme a Ugo Trani approfondiscono il day after della Roma analizzando la sconfitta interna con l'Udinese ma soprattutto cercando di capire i motivi di una stagione complicata. Il traguardo Champions League, per il momento, appare lontano. Solo un'impresa in Europa League potrebbe cambiare il volto di questo percorso.

