Roma, Capello al veleno contro le radio romane: «Fonseca, non devi ascoltarle»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

corre in soccorso direduce da un umiliante 2-0 contro l’Udinese all’Olimpico: «Paulo, ti do un consiglio: non ascoltare le radio romane», ha detto a Sky Sport. Fonseca, in diretta nel post partita, ha preferito non commentare le parole dell’allenatore dello Scudetto giallorosso del 2001 che ha accusato le emittenti locali di essere troppo severe con società, tecnico e calciatori: «Io parlavo solo con le radio nazionali. Devi stare fuori da quelle cose lì.A Roma è così: quando vai bene ti esaltano, quando vai male cadi nell’inferno. Non c’è equilibrio nelle radio romane e per questo non vanno ascoltate. I giocatori non devono essere influenzati. Tutti gli allenatori che hanno allenato alla Roma dicono che le radio sono un problema». Un pensiero che non ha trovato d’accordo il giornalista Paolo Condó, anche lui in diretta: «Non si può dare la colpa ai giornalisti della partita vista oggi. C’è una crisi abbastanza aperta. Meglio parlare delle radio quando si vince, per evitare che i giocatori si esaltino troppo. Ora i problemi sono in campo».