Roma femminile, si lavora da casa al ritmo di due sedute al giorno

Ha parlato a RomaTv,, allenatrice della. Un momento mai vissuto anche per le ragazze giallorosse che da ieri si allenano al ritmo della doppia seduta. "Nel primo periodo bastava solamente un allenamento al giorno, ma da ieri ognuna delle ragazze si allena due volte con i tutorial dei nostri preparatori atletici". "La Roma ci ha messo a disposizione una piattaforma ed è molto importante. La società ci è sempre stata vicina. E questo strumento ci consente di essere sempre in contatto con le nostre atlete per comunicare qualsiasi cosa". In casa femminile oltre all'aspetto atletico si pensa anche a quello tecnico-tattico e medico:"Per il primo realizziamo dei video per le nostre giocatrici. Per la parte medica invece affrontiamo l'aspetto nutrizionale e il monitoraggio costante della condizione. Infine abbiamo anche delle psicologhe che stanno vicine alle nostre ragazze". Sul ritorno in campo Bavagnoli è stata molto chiara:"Abbiamo lasciato una Roma che aveva preso coscienza dei propri limiti lavorandoci sopra e consapevole anche della posizione in classifica che occupa. Ritroveremo una squadra con una grande mentalità".