Roma, arriva il momento della verità

Alla fine dei prossimi due turni di campionato, la Roma femminile capirà su quale obiettivo puntare per questa stagione: scudetto con rincorsa alla Juventus o piazzamento per la prossima Champions League. Milan e Fiorentina testerrano in maniera definitiva le giallorosse. Due sfide importanti e anche decisive per il futuro prossimo della squadra di Betty Bavagnoli.LA SVOLTA TATTICALa brasiliana Andressa, schierata a centrocampo per l'infortunio di Manuela Giugliano, ha dato una svolta sotto il profilo della qualità. E proprio al rientro sabato scorso contro il Bari dell'ex centrocampista del Milan, le due sono state decisive. La prima con l'assist per la rete di Bonfantini che ha aperto il match. La seconda con la rete che l'ha definitivamente chiuso. Sulle loro qualità tecniche si baserà la nuova Roma. Che punta decisa a continuare la striscia positiva di quattro vittorie. Semplice non sarà. Ma le carte in regola ci sono tutte per fare molto bene.LE PAROLE DI GIUGLIANO"Diamo inizio a queste due settimane di fuoco dove incontreremo due squadre importanti e dove capiremo realmente il nostro valore di squadra e quello che vorremmo diventare tutte insieme. Avremo bisogno del sostegno fantastico del nostro pubblico e sono sicura che il nostro calcio vi farà divertire". La numero 10 giallorossa ha presentato così, tramite il suo profilo social, quello che la Roma si appresta a vivere.