La Roma regala kit da gioco all'ex squadra di Felix: è festa all'EurAfrica Academy

L'EurAfrica Academy festeggia. Non solo perché Felix Afena-Gyan, suo ex giocatore, è diventato un idolo in Italia grazie alla Roma, ma anche perché i Friedkin hanno recapitato al club ghanese dei kit da gioco giallorossi. Sul profilo Instagram della società, i calciatori si sono messi in posa con indosso le maglie donate e in bella vista la numero 64 di Felix.

Nella didascalia il ringraziamento a Roma Cares, la fondazione giallorossa che recapitato i completi con l’obiettivo di spronare i ragazzi dell’EurAfrica Academy a seguire le orme di Afena-Gyan. L’attaccante diciotenne è arrivato in Italia agli inizi dello scorso anno, dopo un breve periodo in Primavera è stato notato da Mourinho che lo ha portato in prima squadra e fatto esordire contro il Cagliari. Il match decisivo è stato quello di domenica scorsa con il Genoa in cui, dopo essere entrato a secondo tempo inoltrato, ha cambiato la partita con due gol.