Mourinho regala le scarpe a Felix: promessa mantenuta (con gaffe della voce fuori campo)

José Mourinho mantiene la promessa e regala un paio di costosissime scarpe ad Afena-Gyan dopo aver realizzato la doppietta contro il Genoa. La scommessa nasce la settimana scorsa quando lo Special One per incentivare il calciatore a dare il massimo gli ha promesso il paio Balenciaga di cui era innamorato del valore di 775 euro. Il giorno dopo la partita il tecnico si è presentato a Trigoria con una busta dorata in cui all’interno c'erano le Sneaker Speed 2.0, la consegna è stata ripresa con il telefonino e messa sui social dall’attaccante.

Peccato, però, che mentre apriva la scatola una voce fuori campo abbia detto: «Ci sono le banane dentro, Felix». Una battuta, chiaramente, che fa sorridere anche il calciatore, ma che immeditamente ha fatto il giro del web. Il video dopo qualche minuto è stato rimosso dall'account di Felix, ma è stato comunque troppo tardi perché sui social è diventato virale.