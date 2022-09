Roma, sulla maglia dell'Europa League la patch che celebra la vittoria della Conference

La Roma celebra la vittoria della Conference League con una patch speciale che cucirà sulla manica destra della maglia da gioco. Sarà presente in ogni partita di Europa League e debutterà domani contro il Ludogorets. Una patch che riporta la scritta: «Uefa Conference League 2022 winners». Il 25 maggio scorso, i giallorossi hanno vinto la terza competizione europea contro il Feyenoord, si tratta del primo trofeo portato in bacheca dopo 14 anni.

La squadra di Mourinho è attesa in Bulgaria per disputare il match di esordio contro il Ludogorets, non ci saranno Abraham e Karsdorp non convocati rispettivamente per una contusione alla spalla e un problema al ginocchio. Restano a Trigoria anche Zaniolo (lussazione alla spalla in via di recupero), El Shaarawy e Kumbulla (problemi muscolari).