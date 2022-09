Roma, in campo alla vigilia del Ludogorets: assente Abraham, Zaniolo si allena a parte. Svilar titolare

José Mourinho è pronto a cambiare in vista dell’esordio in Europa League contro il Ludogorets. Il primo avvicendamento sarà in porta, giocherà il nuovo acquisto Svilar al posto di Rui Patricio reduce da una prestazione in ombra ad Udine. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria per la seduta di rifinitura a una temperatura di 32 gradi, non ha partecipato Abraham che, a questo punto, potrebbe non essere convocato. Al suo posto Belotti con Dybala e Pellegrini.

A centrocampo, invece, potrebbe prendere spazio Camara che affiancherà uno tra Matic e Cristante. Turnover anche sugli esterni: Karsdorp ha una piccola fasciatura al ginocchio e potrebbe riposare lasciando il posto a Celik, ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Zalewski, con il secondo in vantaggio sull’Azzurro. Buone notizie per Zaniolo, oggi ha svolto allenamento individuale. La spalla lussata non ha più il tutore e Nicolò la muove senza fatica. Si è esercitato con skip, scatti e infine il pallone. Piccoli passi in avanti in vista del recupero che a questo punto potrebbe avvenire anche prima di Roma-Atalanta. Difficile a Empoli lunedì prossimo, possibile contro l’HJK giovedì all’Olimpico il 15 settembre.