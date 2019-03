E alla fine gli acquisti di Monchi tornano utili a Ranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine hanno aspettato che Monchi andasse via per ricomparire. Quasi come a dire, siamo vivi e siamo qui. Quasi tutti presenti i nuovi arrivati della scorsa estate, mai così tanti, tutti insieme, nell’undici titolare. un caso, è chiaro, ma è un dato che va registrato. Erano molti gli assenti, per questo l’elogio-rivalutazione della campagna acquisti di Monchi era quasi inevitabile. Però così è: Olsen, titolare, Santon pure e così via Marcano, Kluivert, Cristante, Nzonzi e Zaniolo. In panchina Mirante, Fuzato e Coric, a casa Pastore, così come Bianda. E poi abbiamo finito l’elenco. Sfiorato il tutto esaurito per pochissimo.Fa strano pensare che la campagna acquisti fatta da Monchi per Di Francesco sia stata utilizzata in blocco alla prima del nuovo allenatore, Ranieri, che non aveva alternative. Parliamo di riserve, per la maggior parte dei casi, proprio perché stavolta hanno sostituito i titolari infortunati. L’unico “vero” imprescindibile è Zaniolo, che poi era quello arrivato in estate senza alcuna pretesa, quasi con l’idea di andare in prestito dopo la prima giornata di campionato. L’occasione ha restituito a Ranieri un giocatore su cui Monchi puntava molto, ovvero Kluivert, che con il nuovo allenatore, che ama i giocatori veloci che sanno sfruttare le ripartenze, può andare a nozze. Stasera, molti di loro sono stati protagonisti per caso, un giorno chissà potranno essere rivalutati definitivamente. Conta sfruttare l’occasione, che stavolta è arrivata.