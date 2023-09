Roma-Empoli, le probabili formazioni: Lukaku titolare, tornano Dybala e Zalewski. Mancini in dubbio

Tornano ad allenarsi Dybala e Zalewski. Entrambi giocheranno la partita contro l’Empoli: uno esterno di centrocampo a sinistra al posto di Spinazzola che non è ancora in condizioni accettabili, l’altro in attacco accanto a Lukaku. Romelu è rientrato nella Capitale e oggi si allenerà a Trigoria, è pronto a partire titolare domenica come è accaduto nelle due partite della nazionale belga in cui ha segnato una doppietta e servito un assist. Dubbi a centrocampo, orfano di Pellegrini che ha lasciato il ritiro Azzurro per un problema agli adduttori. Non dovrebbe recuperare, al suo posto ci sarà Cristante spostato nel ruolo di mezzala sinistra per lasciare spazio a Paredes in cabina di regia. L’altro centrocampista sarà uno tra Bove e Renato Sanches, l’ex Psg ha recuperato dalla lesione muscolare rimediata in allenamento lo scorso 26 agosto. Il quinto di destra, invece, sarà Kristensen. In difesa c’è l’incognita Mancini, tornato dalla Nazionale per una contrattura. Possibile l’esordio di Ndicka che affiancherà Smalling e Llorente. In porta confermato Rui Patricio.

Probabili formazioni Roma-Empoli, domenica 17 settembre stadio Olimpico ore 20.45

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukak

A disp.: Svilar, Boer, Llorente, Karsdorp, Celik, Renato Sanches, Pagano, El Shaarawy, Spinazzola, Azmoun, Belotti.

All.: José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

A disp.: Perisan, Stubljar, Bereszynski, Walukiewicz, Cacace, Tonelli, S. Bastoni, Grassi, Ranocchia, Kovalenko, Gyasi, Cancellieri, Shpendi, Destro.

All.: Paolo Zanetti