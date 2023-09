Roma, Ndicka pronto all'esordio con l'Empoli. Difesa in emergenza: Mancini in dubbio e Llorente non convince

Gioca titolare in nazionale (nella difesa a tre) e si prepara a farlo anche nella Roma. Evan Ndicka questa sarà disputerà l’ultimo impegno con la Costa d’Avorio contro il Mali e poi tornerà a Trigoria. Sarà a disposizione di Mourinho per il primo vero allenamento a partire da giovedì, a tre giorni dalla gara contro l’Empoli. Mancini è a mezzo servizio per via dell’infortunio rimediato in Nazionale e Ndicka potrebbe essere l’uomo giusto per sostituirlo. Non ha potuto trascorrere le due settimane di sosta a stretto contatto con José e dunque le lacune iniziali probabilmente sono ancora presenti.

Ad ammetterle è stato il tecnico che ancora non lo reputa pronto per la Serie A (non ha ancora esordito).

Effettivamente gli errori fatti nelle amichevoli estive sono da penna rossa, ma con un paio di mesi di preparazione i meccanismi difensivi della Roma dovrebbero essere chiari. Anche perché la cessione di Ibañez ha lasciato un enorme vuoto nel reparto e Ndicka ha il compito di colmarlo. Non ce l’ha fatta Llorente che anche fisicamente non è al meglio e non può provarci Kumbulla che tornerà a dicembre. Un reparto in piena emergenza a cui si aggiunge anche lo stop di Mancini, non è chiaro se riuscirà a recuperare in tempo ma se non dovesse farcela una delle soluzioni sarà arretrare Cristante. In quel caso lo affiancheranno Smalling e Ndicka, una linea difensiva inedita che comunque può fermare le incursioni dell’Empoli.