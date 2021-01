Roma, ecco El Shaarawy: domani visite mediche e firma

Tra 24 ore Stephan El Shaarawy sarà un giocatore della Roma. Il Faraone è sbarcato nella Capitale da ormai una settimana, ma all'arrivo in Italia era risultato positivo al tampone (sia pure con bassa carica virale), mentre alla partenza il test era negativo. La lunga quarantena, ora, è al termine, essendo finiti i giorni di isolamento e l’attaccante potrà cominciare l’iter che lo porterà ad essere un giocatore della Roma. Prima le visite mediche alla clinica Villa Stuart e poi la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi due anni e mezzo (più opzione per il terzo) a 3,5 milioni a stagione a salire fino a 4,5. Il calciatore è arrivato alla Roma a parametro zero grazie alla rescissione del contratto con lo Shanghai Shenhua.

Ultimo aggiornamento: 17:57

