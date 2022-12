Roma, è tornato Dybala. E Mourinho riabbraccia il suo bomber: «Ci siamo già parlati»

«Ho già parlato con Mourinho». Paulo Dybala al suo rientro a Roma ha confessato di aver avuto un filo diretto durante il Mondiale con lo Special One che questa mattina lo riabbraccerà a Trigoria dopo quasi un mese e mezzo di assenza. Il neo campione del mondo è atterrato all’aeroporto di Fiumicino questa mattina presto con un volo proveniente da Buenos Aires, ha scelto di rientrare prima rispetto ad alcuni suoi compagni di nazionale (Paredes e Di Maria saranno a Vinovo il 2 gennaio) per provare ad esserci contro il Bologna il 4 gennaio.

Roma, le pagelle del 2022: Mourinho pilota (7,5), Smalling domina (7,5). Zaniolo c'è?

L'accoglienza dei tifosi a Fiumicino

La Joya è stato accolto da un decina di tifosi che gli hanno chiesto la maglia, alcuni hanno scattato selfie e girato dei video nonostante fossero le 6 di mattina. Un’accoglienza inaspettata che responsabilizza ancor di più il giocatore in vista della ripresa della stagione. Lui, infatti, sarà un elemento determinante nella rosa come lo è stato per i primi tre mesi. Dai suoi piedi sono nati 5 gol e 7 assist e la media punti di quando è in campo è pari a 2,22 a partita. Numeri opposti rispetto a quando non c’è stato, in totale si tratta di sei partite (2 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio) che hanno generato solo 7 punti con un media di 1,16.