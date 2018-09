Roma: De Rossi-Nzonzi, viaggio al centro dell’equivoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricchezza di una squadra può essere: Steven Nzonzi alternativa di Daniele De Rossi, o viceversa. Perché quando uno è stanco, gioca l’altro, perché contro una certa squadra è meglio il francese, mentre con un’altra si lascia preferire Daniele. Dopo Madrid abbiamo intuito una cosa: i due, insieme, stentano. Stenta soprattutto Steven, perché non ha il passo della mezzala. Ha la presenza, il fisico ma lì diventa un “polpo” senza il condimento; Daniele invece si esalta nelle difficoltà, scivola, lotta, combatte, organizza poco, verticalizza quasi mai, non essendo un regista.La Roma torna statica, piantata, passiva. Mentre là in mezzo ci vogliono due intermedi di gamba, che sappiano accompagnare il primo pressing (degli attaccanti, a Madrid passivi pure loro nelle aggressioni). Nzonzi e De Rossi possono essere coppia in un 4-2-3-1, forse. Come lo erano Pizarro e De Rossi, con quest’ultimo nel pieno della sua gioventù e della sua esplosività, purtroppo portata via dagli anni. Da una questione tattica a un’altra. Che coinvolge il giovane Kluivert, ma non perché è andato in tribuna, ma per i motivi per cui ci è finito: «la tribunetta che fa bene a qualcuno» (citando Di Francesco) diventa un problema. Il nuovo che non avanza lo è sempre (un problema), perché significa non dare forza agli acquisti (non solo i ragazzi, ma il discorso vale anche per Pastore, tornato in gruppo). Come potrebbe diventare un boomerang il messaggio dato dal tecnico con Zaniolo titolare a Madrid. Coric e Luca Pellegrini altri personaggi in cerca di autore: zero minuti fino a qui. Magari il messaggio è arrivato anche a loro. Kolarov è in difficoltà, possibile che Santon sia meglio di Pellegrini? Possibile. Anche Coric, perché non gioca mai mai?Forse un giorno sapremo che non è pronto nemmeno lui, così come Kluivert (citando ancora Di Francesco). Ma qui il problema non sono solo i giovani, ma pure gli anziani, che appaiono stanchi (Kolarov, Fazio), intristiti (Dzeko) e ancora lontani dai vecchi standard (Perotti, Manolas). Olsen è la sorpresa. Il portiere che para tanto: non un buon segnale.