Roma, Cristante: «Di Francesco sa gestire lo spogliatoio. Le strigliate di Ibrahimovic mi hanno fatto bene»

ha alzato la testa dopo i primi mesi d'ambientamento nella Capitale. Il centrocampista prelevato dall’Atalanta sta diventando una pedina fondamentale per il gioco di Di Francesco che non ne può più fare a meno: «Con lui ho un buon rapporto e riesce a gestire al meglio la situazione della squadra nello spogliatoio», ha detto il centrocampista ai canali social del club. I primi mesi, anche se difficili, sono serviti per trovare il feeling con i compagni: «Non è mai facile quando si arriva in una nuova squadra. Serve un po’ di tempo per ambientarsi: questi due mesi sono stati normali per il processo di ambientamento di un giocatore. Cambiano i meccanismi, i compagni gli allenamenti. Quando cominci a capire bene tutto, come lavorare e come trattare i compagni tutto migliora». Ai tempi del, Cristante divideva lo spogliatoio con: «Mi ha impressionato molto. Da ragazzo non mi trattava benissimo, ma quelle strigliate mi hanno fatto bene. Il mio idolo da bambino? Lampard». L’esperienza di Bryan all’estero con ilè servita a farlo crescere più rapidamente: «Se non mi svegliavo mi avrebbero tagliato fuori. Non ho mai dubitato di me stesso, ho sempre saputo dove potessi arrivare. Ho trovato i miei ostacoli, ma è normale: questo mi ha aiutato a crescere e arrivare al posto giusto con buon bagaglio di esperienza».