Roma, postumi distrattivi al polpaccio per Perotti: fuori almeno 15 giorni

La sfortuna non lascia in pace Diego Perotti: l’attaccante sarebbe dovuto partire titolare lunedì nella partita contro l’Entella, ma un infortunio muscolare nel riscaldamento lo ha costretto alla tribuna. L’argentino oggi si è sottoposto ad esami strumenti che hanno evidenziato postumi distrattivi al polpaccio sinistro. Lo stesso polpaccio che Diego si era lesionato a cavallo tra ottobre e novembre relegandolo in infermeria per più di un mese. Questa volta il danno sembra più contenuto, ma comunque salterà almeno le partite contro Torino e Atalanta, l’obiettivo è rientrare in Coppa Italia con la Fiorentina (30 gennaio) o contro il Milan il 3 febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA