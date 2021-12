Roma, Cristante: «Cska Sofia ottima squadra. Vogliamo ripartire dopo le due sconfitte»

«Sappiamo che sarà una partita importante per noi, veniamo da due sconfitte, vogliamo vincere e ripartire anche in vista di lunedì in campionato». Lo ha detto Bryan Cristante alla vigilia della partita di Roma di Conference League contro il Cska Sofia. Il centrocampista torna da un periodo di quarantena dovuto al Covid-19: «Sto bene, ho fatto la quarantena e ci vorrà qualche partita per riprendermi. Veniamo da due sconfitte e siamo carichi per ripartire da qui. Se dall'altra parte arriverà un risultato favorevole ancora meglio. Il Cska Sofia? È un’ottima squadra come visto all’andata in cui non è stato facile a parte il risultato».

APPROFONDIMENTI CONFERENCE LEAGUE Roma, Mourinho: «Voglio vincere la Conference, sarebbe un... ROMA Roma, ultimo allenamento prima del Cska Sofia: Zaniolo, Smalling... LO SCENARIO Roma, quattro nomi per il futuro: chi è il leader per...