Roma, ultimo allenamento prima del Cska Sofia: Zaniolo, Smalling e Mkhtaryan a parte. La formazione

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per la Bulgaria dove domani alle 18.45 affronterà il Cska Sofia. La squadra di José Mourinho questa mattina a Trigoria ha svolto una seduta di rifinitura a cui hanno preso parte parzialmente Smalling, Zaniolo e Mkhitaryan per seguire una gestione programmata individuale già pianificata. Assente anche Reynolds per gastroenterite, oltre a Carles Perez (lesione muscolare), El Shaarawy (lesione al polpaccio), Pellegrini (lesione muscolare) e Spinazzola (rottura del tendine d'Achille). Organico ridotto, dunque, in vista di una partita non determinante per il passaggio del girone, ma solo per il primo posto in classifica che la Roma raggiungerà solo in caso di vittoria e sconfitta del Bodo/Glimt contro lo Zorya.

Cska Sofia-Roma, la formazione di Mourinho

Josè Mourinho riproporrà il modulo 3-5-2: in porta giocherá Fuzato, in difesa non ci sará Smalling, reduce da quattro partite da titolare. Il reparto, dunque, sarà composto da Ibanez, Mancini (squalificato con lo Spezia) e Kumbulla. A centrocampo Veretout con Diawara riabilitato nelle ultime partite e Cristante, resterà a riposo Mkhitaryan. Ai lati Karsdorp e Vina, mentre in attacco Abraham (in tribuna per squalifica contro l’Inter) e Zaniolo (squalificato con lo Spezia). Oggi alle 18 la conferenza stampa pre partita di Mourinho che sarà accompagnato da Cristante. Domani notte, subito dopo la partita, il rientro a Roma.