Roma, comincia l’era Mourinho: ecco il suo staff. A Trigoria partono i primi allenamenti

Martedì 29 Giugno 2021, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 18:30

È cominciata la nuova stagione della Roma, quella targata Josè Mourinho. Oggi alcuni calciatori che lo scorso anno hanno avuto a che fare con degli infortuni, sono rientrati a Trigoria per effettuare il tampone anticipando il rientro dalle vacanze. Da domani saranno a completa disposizione di un preparatore, l’obiettivo è quello di farsi trovare pronti il 6 luglio giorno del raduno ufficiale. Oltre a Zaniolo ed El Shaarawy che erano già tornati ad allenarsi, hanno cominciato la nuova stagione Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout.

Uno degli obiettivi di Mourinho sarà quello di diminuire l’incidenza degli infortuni muscolari che negli ultimi anni ha colpito Trigoria, per farlo ci sarà bisogno di allenamenti mirati e di una preparazione atletica adeguata. Per questo, oltre al ritiro a Trigoria, è prevista una seconda fase all’estero (Portogallo in pole) per concludere la pre-season. Nei prossimi due mesi, la Roma disputerà quattro amichevoli e tra queste ci dovrebbe essere quella contro Craiova il 25 giugno all’Olimpico.

Lo staff di Mou

Ad allenare i giocatori rientrati a Trigoria sarà Stefano Rapetti Head of Fitness della squadra. Lui si occuperà della preparazione atletica e lavorerá a stretto contatto con Carlos Lalin, responsabile della riatletizzazione. Con Mourinho, sbarcherà a Roma anche il Department Match Michele Salzarulo (figura scelta dal club), il Data Analyst Giovanni Cerra e il vice dello Special One Joao Sacramento.