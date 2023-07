Roma, quante insidie nel calendario della Serie A: sempre in trasferta dopo gli impegni in Europa League

Oggi è stato svelato il calendario della Serie A, ma ad una attenta osservazione di tutte le giornate e di quelle europee della Roma salta all’occhio che la squadra di Mourinho, dopo le partite di Europa League, giocherà sei partite su sei in trasferta. La fase a gironi partirà il 21 settembre e si concluderà il 14 dicembre e dopo ogni match i giallorossi affronteranno in ordine Torino, Cagliari, Inter, Lazio, Sassuolo e Bologna. Solo contro i biancocelesti resteranno a Roma perché la gara si disputerà all’Olimpico. Stessa situazione se il cammino europeo dei giallorossi dovesse proseguire e se dovesse approdare in semifinale si troverebbe ad affrontare Napoli, Juventus e Atalanta. Differente il destino del Napoli che 5 volte su 6 giocherà in casa dopo la Champions. Viaggi e spostamenti che metteranno a dura prova lo stato fisico e mentale della squadra. Sarà una stagione a ritmi elevati, ecco perché Mourinho vorrebbe una rosa di 20 titolari.