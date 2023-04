Roma, Abraham e il suo anno orribile: adesso rischia la panchina col Milan. È pronto Belotti

La Roma ha un problema in attacco. Mourinho ne ha preso coscienza già qualche settimana fa e ha provato a sostituire Abraham con Belotti. I risultati non sono stati soddisfacenti e allora ha rimesso l’attaccante inglese titolare, sperando che le panchine avessero contribuito a farlo reagire. Nulla. Nell’ultima partita contro l’Atalanta i dati sono terribili: 81 minuti giocati, 0 gol, 0 assist, 3 tiri, 0 nello specchio e 1 dribbling riuscito. Inoltre, ha anche perso palla in occasione del primo gol dei bergamaschi. Peggio non avrebbe potuto fare, il declino rispetto allo scorso anno è certificato e inarrestabile. Proveniva da una stagione in cui aveva realizzato 27 gol, a 38 giorni dalla fine di questo campionato è ancora fermo a otto. In estate la Roma proverà a piazzarlo in Inghilterra sperando di rientrare dell’investimento fatto nell’estate 2021 di 40 milioni più 5 di bonus. Basterebbe venderlo al prezzo d’acquisto per ricavare una plusvalenza di 18 milioni, a cui aggiungere i 15 ricavati dalla cessione di Zaniolo al Galatasary per presentarsi sul mercato con i fondi necessari per cercare in Europa in centravanti più prolifico. Sulle sue tracce c’è l’Aston Villa che avrebbe presentato un’offerta al calciatore. In seconda battuta il Napoli se dovesse partire Osimhen per 120 milioni. Il problema per Mourinho è enorme perché all’appello mancano almeno una decina di gol in campionato che avrebbe potuto realizzare facilmente, ecco perché sabato contro il Milan è possibile che José lo rimetta in panchina. Belotti ha quelle qualità tecniche inferiori all’inglese, ma la sua voglia di convincere e strappare il rinnovo, potrebbe fare la differenza. Il Gallo è ancora a quota zero reti in campionato in 716 minuti giocati, ma ne ha segnate tre in Europa League. La speranza di Mou è che si possa sbloccare, considerando che Dybala potrebbe restare in infermeria per via della distorsione alla caviglia.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 12 Belotti

A disp.:99 Svilar, 66 Boer, 8 Matic, 68 Tahirovic, 20 Camara, 19 Celik, 18 Solbakken, 62 Volpato, 9 Abraham

All.: Mourinho

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 30 Messias, 10 B.Diaz, 17 Leao; 12 Rebic

A disp.: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 40 Vranckx, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 27 Origi, 9 Giroud

All.: Pioli

Stadio: Olimpico di Roma

Data e ora: sabato 29 aprile ore 18.00

Diretta: Sky Sport Zona Dazn, Dazn