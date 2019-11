Il Basaksehir sbanca in Austria, il Cluj vola in vetta, Siviglia e United sul velluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria del(1-0) nel raggruppamento della elimina virtualmente i biancocelesti. Una partita che ha visto protagonista indiscusso per buona parte della gara il portiere della formazione di casa Arlauskis che si supera su Niang per due volte nel primo tempo e poi sulla rasoiata di Raphinha. A deciderla è la rete di Rondon, entrato pochi minuti prima, che con un preciso colpo di testa riesce a battere Salin. Lo stesso Rondon, al 90’, si fa buttare fuori per un fallaccio a centrocampo. Nel recupero ilprova il tutto per tutto e trova anche il gol del pari con Guitane che risolve una mischia furibonda nell’area piccola. Ma l’azione è viziata dal fallo di mano dello stesso attaccante francese e l’arbitro, giustamente, annulla. Finisce così con il Cluj che ha un piede mezzo alla fase successiva.Il nel girone della Roma , grazie alla vittoria in terra austriaca (0-3) sulvola in testa al girone con 7 punti. È stata una partita a due facce: nel primo tempo molto meglio i padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio al minuto 38 con il sinistro di Ritzmaier che si stampa sulla traversa. Nella ripresa invece i turchi entrano in campo con un altro piglio e prima fanno le prove del gol con Gulbrandsen e poi passano grazie al rigore trasformato dal bosniaco Visca che porta anche all’espulsione di Rnic. Nel finale arriva anche la doppietta di Crivelli che con due tocchi semplici sotto porta spedisce la propria squadra davanti a tutti e che adesso è favorita per il passaggio del turno.Nelle altre partite giocate stasera dilaga il(2-5) sul campo delapprodando ai sedicesimi di finale con due turni d’anticipo. La tripletta di El Haddadi e la doppietta di Dabbur decidono la partita. Nel finale i padroni di casa rendono meno pesante il passivo con la doppietta di Sinani che buca per la prima volta la difesa spagnola in questa edizione dell’Europa League. Vince il(2-1) sule si avvicina sensibilmente alla qualificazione. Arthur e Frei i marcatori per i padroni di casa. Per gli spagnoli il rigore di Mata aveva portato momentaneamente le cose in parità. Ribaltato clamorosamente il(4-1) sconfitto in trasferta dal. Il vantaggio iniziale di Schwaab su calcio di rigore è rimontato dalla doppietta di Klauss e dalle reti di Ranftl e Frieser. Vittorie anche per il(3-0) sulcon un Martial fenomenale e deidi Steven Gerrard (2-0) sul. Vincono anche nel finale i(1-0) che ringraziano Raul Jimenez a segno nel primo dei 12’ di recupero concessi dopo che lo stesso attaccante ha steso nel tentativo di rovesciata il mal capitato Bajric, uscito poi in barella immobilizzato e applaudito da tutto lo stadio. Come ieri ha fatto Son, il calciatore ha cercato la telecamera per scusarsi del brutto intervento.