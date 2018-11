Riforma Coni, Malagò: «Giorgetti? Ci vedremo al rientro da Tokyo»

«Con il sottosegretario Giorgetti ci vedremo al ritorno da questa settimana a Tokyo. In questi giorni lui ha cose molto importanti da fare, così come noi che siamo qui a Tokyo per sostenere la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di Sky Sport, in merito al prossimo incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, dove torneranno a discutere della riforma del Coni inserita nella bozza della manovra.



OLIMPIADI

«Una candidatura che punta su tradizione e innovazione. C'è un filo conduttore che va dalle prime Olimpiadi svolte in Italia, che Cortina ha ospitato nel 1956 e arriva fino ai nostri giorni con i successi di una città che cresce come Milano dopo il grande successo dell'Expo e un'altra come Cortina che torna agli onori delle cronache sportive anche perché organizzerà i mondiali di sci del 2021. Logo? Sarà decisamente italiano anche perché le cose che raffigura le abbiamo solo noi».

