Saluti fascisti, oggi la Uefa decide: Lotito spera nello sconto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione, come già filtrato nei giorni scorsi, arriverà oggi. La Uefa, che inizialmente aveva previsto la sentenza per il 17, ha deciso di anticipare di 48 ore. Lotito spera in uno sconto di pena vista la celerità con cui si è mosso per condannare il comportamento dei tifosi responsabili. Circa una ventina. La Digos ha visionato i vari filmati delle telecamere a circuito chiuso dell’Olimpico e avrebbe già individuato i primi nomi. Tutti ragazzi molto giovani. In queste ore si sta decidendo se procedere a denuncia e poi a daspo. Su questo tasto spingono molto sia il club biancoceleste sia la stessa Uefa. Il diktat è tolleranza zero. La Lazio perché, mettendo in atto tutti quei comportamenti che rientrano nel campo delle esimenti e delle attenuanti, spera in una sentenza più lieve. Ha inviato una memoria difensiva a Nyon e ha dichiarato che si costituirà parte civile in un eventuale processo. Il regolamento della Uefa è molto chiaro: Se i tifosi sono coinvolti in episodi razzisti, verranno puniti con la chiusura parziale dello stadio. In caso di seconda violazione, si giocherà una partita a porte chiuse e verrà imposta una sanzione di 50.000 euro. E i biancocelesti sono recidivi visto che in Lazio-Rennes scontavano la chiusura di un distinto proprio in virtù dei saluti romani fatti nella sfida in casa del Siviglia nella passa edizione dell’Europa League. La stessa Uefa, che da tempo ha messo nel mirino il club di Lotito, spinge per dare punizioni dure ai responsabili.La Lazio spera che da Nyon arrivi soltanto una multa (molto salata). Molto difficile. Così come è complicata la sola chiusura della curva Nord. Visto che un settore era già stato squalificato. Nei casi di razzismo la Uefa punta a usare il pugno duro. Certo i 9 mila scozzesi con già il tagliando e il viaggio prenotato per Roma potrebbero creare qualche problema. Si potrebbe pensare di far accedere solo loro all’Olimpico ma in questo caso assisteremo ad una sentenza “innovativa”.