Rennes-Lazio, le pagelle: Jony è sempre in ritardo, Caicedo non incide

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La voglia fa la differenza, così è impossibile coltivare in Europa l’ultima speranza. Per la Lazio, in un tempo, nemmeno un tiro in porta. Il Rennes passa in vantaggio e i biancocelesti aspettano persino la fine della ripresa.E’ attento nei primi timidi tentativi e anche in uscita, non può nulla sulla rete di Gnagnon. Evita pure il raddoppio nel finale. Incolpevole.Fa qualche buona diagonale, è reattivo, ma poi eccede come sempre palla al piede. Bullo.Sempre traballante. Perde la palla da ultimo uomo in uscita, lo grazia Da Cunha. Esce per un guaio al ginocchio. Stralunato.Marca malissimo Gnagnon al centro dell’area, lo lascia girare e infilare Proto. Si divora di testa il gol del pareggio. Irriconoscibile.Non va mai sul fondo e, le poche volte che lo fa, viene ignorato. Sbaglia pure qualche passaggio. Eclissato.Ci prova timido col piattone dentro l’area e bissa il tentativo nella ripresa. Non va meglio di testa. Elementare.E’ in difficoltà quando viene pressato e ha un ritmo troppo compassato. Dalla regia non riesce a smistare né a creare gioco. Sottotono.Gioca col freno a mano tirato e abbassa ancora il livello quando subisce qualche calcetto di troppo. Irritato.Non ha particolari compiti difensivi eppure non riesce a mettere cross precisi. E’ sempre in ritardo negli interventi. Inutile.All’inizio fa le sponde per Immobile, ma poi sparisce. Perde ogni duello e non fa un’azione degna di nota. Piantato.Vaga per il campo per un tempo, non viene mai servito. Così tira inutilmente dalla distanza e si scaglia sul muro francese. Isolato.Entra e sfoggia la sua solita insicurezza. Deve andare altrove per rilanciare la sua carriera. Spaesato.Fa il suo esordio con la maglia della Lazio.Non trasmette il giusto veleno, traspare la sua voglia di voltare pagina e tuffarsi sul campionato. Dalle riserve si aspetta comunque ben altro. Svogliato.