Real Sociedad-Napoli, ore 21 Diretta Le formazioni

Gattuso cambia il Napoli per la sfida con la Real Sociedad: dentro Maksimovic e non Manolas; Demme e Lobotka presenti in mezzo al campo, Mertens in panchina, Petagna gioca al posto di Osimhen. In porta c'è Ospina. In avanti la Real Sociedad si affida a Willian José, nel 4-1-4-1. E in più, David Silva.

Le formazioni

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1) probabile formazione: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

