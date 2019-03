Zidane parte bene: il Real Madrid supera il Celta 2-0

Il Real Madrid regala a Zinedine Zidane, tornato in panchina dopo l'addio nella primavera dell'anno scorso, la prima gioia del nuovo corso. I 'blancos', in un Santiago Bernabeu curioso e attento, hanno battuto 2-0 il Celta Vigo con un gol di Isco Alarcòn al 17' e di Gareth Bale al 32' del secondo tempo, su assist rispettivamente di Benzema e Marcelo. Due gol significativi, quelli realizzati da due dei tre big messi da parte dall'ex tecnico Solari e che oggi sono tornati in campo dall'inizio assieme all'altro grande ex escluso Marcelo. Prima del gol che ha deciso il match contro i galiziani di Fran Escriba, il Real Madrid era riuscito a superare il portiere Blanco anche con Modric, ma l'arbitro Juan Munuera Martinez ha annullato per un fuorigioco di Varane ritenuto attivo con l'ausilio della Var. Il Real, con questa vittoria nella 28/a partita di campionato, consolida il terzo posto nella classifica della Liga, portandosi a 54 punti, ossia a -2 dall'Atletico Madrid che sarà in campo alle 18,30 a Bilbao, contro l'Athletic. Il Barcellona guarda sempre tutti dall'alto dei suoi 63 punti: i catalani giocheranno domani alle 20,45 sul campo del Betis Siviglia.

