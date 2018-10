Real Madrid-Conte, i motivi della frenata. Scatto Solari

Antonio Conte si conferma un osso duro al tavolo delle trattative. Ne sa qualcosa Florentino Perez che, al momento, non ha trovato l'accordo con l'ex tecnico del Chelsea per la sostituzione di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid. Il manager salentino pretende garanzie contrattuali e sul calciomercato. Vuole ampi poteri sulla costruzione della squadra futura e all'interno dello spogliatoio. Libero di firmare con un nuovo club dopo il licenziamento di Abramovich, l'ex Juve resta poi concentrato sulla causa milionaria con i Blues.

Florentino Perez lo aveva scelto per una ripartenza in grande stile: una decisione che aveva scatenato diverse perplessità tra i calciatori (a partire dal portiere Courtois) per i duri metodi del salentino. I nomi di Solari e Martinez verrebbero accolti pertanto con maggiore entusiasmo. A breve la decisione finale e l'annuncio dell'esonero di Lopetegui.

