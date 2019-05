​Rami incontra Dybala allo stadio: «La cittadinanza? Nessuno si è fatto vivo»

Rami Sheata, il ragazzo di 13 anni che ha salvato i compagni di classe in ostaggio sul bus incendiato a San Donato Milanese a marzo, ha incontrato stasera Paulo Dybala all'Allianz Stadium in occasione del derby di Torino. «Sei un eroe, voglio incontrarti», aveva infatti detto Dybala. Oggi Rami ha portato in dono a Dybala alcuni oggetti tipici del suo paese, l'Egitto, e ha ricevuto una maglia e un pallone autografati dall'argentino della Juventus. Poi ha confidato: «La cittadinanza italiana? Nessuno si è fatto sentire».





Ultimo aggiornamento: 00:44

