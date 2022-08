Cremonese, il messaggio da brividi per Radu dopo l'errore: «Siamo una famiglia»

«Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perchè tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo». Questo il messaggio che la Cremonese ha voluto inviare ai suoi tifosi e, soprattutto, a Radu. Il portiere, protagonista dell'errore decisivo contro la Fiorentina, si è disperato al Franchi. I compagni hanno consolato l'ex giocatore dell'Inter e oggi, sui social, è arrivato il messaggio del club. Alle parole, la Cremonese ha accompagnato anche una foto. Un estratto del vocabolario Treccani che spiega il significato della parola "empatia" : «La capacità di porsi nella situazione di un’altra persona o, più esattamente, di comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro. Con questo termine si suole rendere in italiano quello tedesco di Einfühlung»

Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo.

Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perchè tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo. pic.twitter.com/YTBWG93FZK — U.S. Cremonese (@USCremonese) August 16, 2022