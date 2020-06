Probabili formazioni Roma-Udinese: nuova chance per Diawara. Okaka chiede spazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontato il nuovo turnover di Fonseca, giovedì contro l'Udinese all'Olimpico: squalificati Veretout e Pellegrini, a centrocampo nuova vhance per Diawara. Perotti, Under e Pastore: davanti c'è posto per due, probabile esclusione di Kluivert. Da verificare Mancini: pronto Fazio. Gotti può dar spazio all'ex Okaka dall'inizio. ROMA (4-2-3-1): Mirante; Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pastore, Mkhaitaryan; Dzeko. All. Fonseca(3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytnick; Styger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti