Probabili formazioni, Milan-Roma: Rebic falso nove, tornano dall'inizio Pellegrini e Cristante

Pioli non convoca Ibrahimovic e conferma Rebic falso nove più i tre fantasisti Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura. Fonseca schiera dal primo minuto Pellegrini e Cristante, decisivi in corsa contro la Sampdoria. Ballottaggio in attacco tra Under e Kluivert.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. Allenatore: Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.





