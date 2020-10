© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie dall'ultimo allenamento per Inzaghi. Recuperati sia Radu sia Correa per la sfida di questo pomeriggio contro l'Inter. Entrambi erano in forte dubbio. Ai box per la difesa ancora Luiz Felipe e Vavro. In panchina ci sarà anche il nuovo arrivato Fares, dopo che il suo acquisto è diventato ufficiale. Pochi dubbi invece per Antonio Conte: solo una botta per Vidal nella cinquina al Benevento, probabile impiego dal primo minuto, così come per Lautaro Martinez che riprenderà posto in attacco insieme a Lukaku.Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Armini, Bastos, D. Anderson, Fares, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Adekanye, Caicedo. All.: Simone InzaghiHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Kolarov; Sensi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Radu, Ranocchia, Young, Pirola, D'Ambrosio, Dalbert, Perisic, Brozovic, Barella, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.