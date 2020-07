Probabili formazioni Inter-Bologna, Conte chiede strada all'ex Mihajlovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Inter vuole continuare a vincere per non perdere il passo di Juve e Lazio. Conte contro il Bologna dei tanti ex a cominciare da Mihajlovic (ma ci sono anche Palacio e Medel) è ancora privo dello squalificato Skriniar e dovrebbe rilanciare dal 1' Lukaku dopo il parziale riposo concesso al belga nella goleada contro il Brescia. Stesso discorso per Eriksen. Ballottaggio Brozovic-Borja Valero con lo spagnolo leggermente favorito.Il Bologna non ha più molto da chiedere al torneo se non qualche risultato di prestigio e l'impegno a San Siro è propizio in tal senso. Così Mihajlovic cercherà di schierare il miglior 11 possibile, chiedendo ai "vecchietti" Palacio e Medel di stringere i denti e ai giovani Barrow e Orsolini la verve per sorprendere i nerazzurri.Così in campo a San Siro, domenica ore 17,15(3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro. All: Conte(4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Schouten; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic