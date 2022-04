Roma, Zaniolo a rischio per la Sampdoria: ha un fastidio al flessore

Nicolò Zaniolo in dubbio per la partita contro la Sampdoria di domenica sera a Marassi (ore 18) per un leggero fastidio al flessore. L’esterno sarebbe rientrato dall’impegno in Nazionale con la Turchia con un dolore muscolare alla coscia che in queste ore a Trigoria stanno gestendo, ma per non complicare la situazione è possibile che Mourinho lo escluda dai convocati per la gara contro i blucerchiati. Non un periodo favorevole per il 22 della Roma che, dopo l’esclusione al derby vinto 3-0, è stato mandato in tribuna da Roberto Mancini per la partita chiave dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Solo 45 minuti, invece, contro la Turchia: «Nicolò è un giocatore che ha delle qualità, ma deve imparare a giocare con gli altri. Poi la forza e la qualità per arrivare al gol la sfrutta dopo. Ma sull'impegno non posso dire nulla. Sono giovani e possono migliorare tantissimo», ha detto il ct.

