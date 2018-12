Premier League, Sterling attacca sul razzismo: «I media alimentano l'odio»

Insultato durante la partita contro il Chelsea, l'attaccante del City, Raheem Sterling, ha puntato l'indice contro i media. «Sono i giornali ad alimentare il fuoco del razzismo nel calcio», lo sfogo postato dal giocatore su Instagram, che mette di nuovo la Premier sotto accusa per episodi di intolleranza negli stadi. Dopo la buccia di banana lanciata in campo all'attaccante dell'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, da parte di un tifoso (che è stato arrestato e bandito a vita dagli stadi inglesi) del Tottenham pochi giorni fa, un altro episodio ha come protagonista Sterling che denuncia di essere stato insultato da alcuni tifosi del Chelsea. Il giocatore del City ha però alzato il tiro contro i media, colpevoli secondo lui di «alimentare l'odio per come parlano dei giovani calciatori neri». La polizia locale e lo stesso Chelsea - secondo quanto riportano i giornali britannici - stanno facendo luce sull'episodio. Sterling, nel post, indica un articolo del Daily Mail in cui venica criticato il difensore del West Bromwich Albion, Adarabioyo, per avere comprato una casa da 2,25 milioni di sterline, «nonostante non abbia ancora giocato una partita in Premier League». E poi cita un episodio analogo relativo al giovanissimo centrocampista Phil Foden, che aveva acquistato una casa nuova: «Foden compra una nuova casa da 2 milioni di sterline per la sua mamma». «Entrambi hanno fatto una cosa buona, comprare casa per la mamma e guarda i giornali come riportano la notizia - scrive uno Sterling indignato - in maniera diversa per il giocatore nero e quello bianco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA