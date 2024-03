​Napoli e Di Lorenzo verso la multa, l'iniziativa contro il razzismo e per Juan Jesus costa caro: cosa dice il regolamento

Il Napoli e il suo capitano Giovanni Di Lorenzo rischiano la multa. La società ha mantenuto la parola e ha deciso di mantenere la propria posizione nella lotta al razzismo, come annunciato nei giorni scorsi in un comunicato ufficiale. In questa nota il club azzurro si è schierato al fianco del proprio calciatore Juan Jesus in seguito all'assoluzione di Acerbi e i presunti insulti razzisti rivolti al brasiliano. «Faremo iniziative autonome», questo il succo del comunicato del club campano che oggi contro l'Atalanta si è inginocchiato nella lotta contro al razzismo prima del fischio di inizio.

Napoli-Atalanta, i giocatori azzurri si inginocchiano per protesta contro il razzismo dopo il caso Juan Jesus

Napoli e Di Lorenzo verso la multa: il gesto

Di Lorenzo ha poi portato avanti la protesta coprendo la fascia da capitano con una stringa bianca. Una decisione che segue la decisione del Napoli di togliere la patch «Keep racism out» («Teniamo fuori il razzismo») dalle maglie da gioco.

Sulla banda che avrebbe dovuto portare il terzino destro c'è proprio questa scritta e così l'ex Empoli l'ha coperta per dimostrare la sua vicinanza a Juan Jesus.

Multa per Di Lorenzo e il Napoli: cosa dice il regolamento

Questo gesto, però, sarà punito con un'ammenda da parte della Lega Serie A perché il regolamento vieta fasce personalizzate o comuqnue diverse da quella stabilita dalla Federazione, salvo eventi speciali concordati. L'articolo 72 della Noif afferma che: «II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente».

Per quanto riguarda la possibilità di cambiare le fasce da capitano, poi, l'articolo 11 della Serie A definisce che: «In ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega il capitano deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega. La Lega si riserva la facoltà, in occasione di eventi speciali, di proporre la realizzazione di fasce da capitano celebrative».

In passato era toccato alla Roma essere multata a causa di una fascia da capitano non regolamentare. I protagonisti erano stati Florenzi e De Rossi, con i due che sono stati multati per aver indossato una fascia non conforme.