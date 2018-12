Il Manchester City sconfigge 3-1 all'Etihad Stadium l'Everton nell'anticipo della 17esima giornata e torna in vetta alla Premier League almeno per 24 ore in attesa della risposta del Liverpool impegnato domani in casa contro il Manchester United. Per la squadra di Guardiola a segno Gabriel Jesus, autore di una doppietta al 22' e al 50' e Sterling al 69'. Per gli ospiti inutile rete di Calvert-Lewin al 65'. In classifica i 'citizens' salgono a quota 44, 2 in più dei Reds.

