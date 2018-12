I giapponesi del Kashima Antlers si qualificano per la semifinale del mondiale per club, in corso ad Abu Dhabi. Il club nipponico si impone per 3-2 sui messicani del Chivas di Guadalajara. In semifinale i nipponici sfideranno mercoledì prossimo i campioni d'Europa del Real Madrid.

