Portogallo-Francia, diretta ore 21. Probabili formazioni: Ronaldo sfida Mbappè e Benzema

Mercoledì 23 Giugno 2021, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 17:25

Chiudono la fase a gironi di Euro 2020 le due partite del girone F, in programma oggi alle ore 21, tra Germania e Ungheria, che si disputerà in casa tedesca a Monaco di Baviera, e tra Portogallo e Francia, che invece andrà in scena a Budapest. Sarà proprio quest'ultimo il match clou del tabellone odierno, con le due squadre che ci arrivano con stati d'animo e necessità di vincere diametralmente diverse. I transalpini sono già qualificati agli ottavi di finale in virtù dei quattro punti totalizzati nelle prime due gare: se anche dovessero perdere e se il contestuale punteggio dell'altra partita dovesse penalizzarli, è comunque garantito un posto tra le migliori quattro dell'europeo. Il Portogallo, al contrario, ha bisogno di almeno un punto per stare relativamente tranquillo, ma non sarebbe sufficiente se i magiari dovessero battere i tedeschi. La partità si disputerà alla Puskas Arena, sarà diretta dal fishietto spagnolo Antonio Mateu Lahoz e sarà visibile sia in chiaro Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sul canale Sky Sport 252, con streaming su Sky Go.

APPROFONDIMENTI CALCIO Portogallo-Francia, nello scontro stellare CR7 rischia... SPORT Ungheria-Francia, la fotogallery del match A MONACO La Germania si rialza: 4-2 al Portogallo di Ronaldo con show di...

La Germania si rialza: 4-2 al Portogallo di Ronaldo con show di Gosens

Impresa Ungheria, la Francia fa solo 1-1: Griezmann risponde a Fiola

Le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-5-1): Rui Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; B.Silba, Neves, B.Fernandes, Carvalho, R.Sanches; Ronaldo

A disp.: Lopes, R.Silva, Fonte, Dalot, Moutinho, Danilo, R.Silva, S.Oliveira, Goncalves, A.Silva, J.Felix, D.Jota. All. Fernando Santos

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, L.Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann; Mbappé, Benzema

A disp.: Mandanda, Maignan, Lenglet, Dubois, Zouma, Digne, Lemar, Rabiot, Sissoko, Coman, Ben Yedder, Giroud. All. Didier Deschamps