Ronaldo, altro record con la nazionale. Agganciato l'iraniano Ali Daei a 109 reti

Mercoledì 23 Giugno 2021, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 23:35

Altro record per Cristiano Ronaldo agli Europei 2021, dopo quello che lo ha visto superare Michel Platini sul totale dei gol alla massima manifestazione continentale, fissato dal francese a 9 e che per adesso è aggiornato a 13. Una ulteriore manifestazione della grandezza di CR7 che avviene nella partita contro la Francia, e servono due rigori per metterla a segno.

L'ennesimo record

Con la doppietta, infatti, il 36enne di Funchal, ha raggiunto a quota 109 reti l'iraniano Ali Daei, che detiene il record di realizzazioni complessive con la maglia di una nazionale dal 2006, anno in cui si è ritirato. Il passaggio del turno assicurerebbe al giocatore della Juventus la possibilità di avere almeno altri 90' per provare a superarlo. E potete giurarci che ci proverà in qualsiasi modo. Rigore o non rigore.