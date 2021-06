Diretta Ungheria-Francia 0-0 live: equilibrio a Budapest, transalpini più pericolosi

SEGUI LA DIRETTA

Seconda giornata di partite ad Euro 2020 anche per il Girone F, che aprirà il tabellone di giornata con lo scontro tra i "padroni di casa" dell'Ungheria e la Francia. Entrambe le squadre vengono da una buona prestazione alla partita d'esordio, ma con un bottino di punti portati a casa diametralmente opposto: i magiari dopo aver resistito in maniera ordinata contro il Portogallo per ben 80 minuti, sono crollati dopo la fortunosa rete di Guerreiro, che ha dato il là ad un'immeritato 0 a 3 che non rispecchia la qualità della prestazione degli uomini dell'italiano Marco Rossi; i transalpini di Deschamps invece hanno ben figurato con un'altra delle favorite alla vittoria finale, la Germania, trionfando però solo di misura e grazie all'autorete di Hummels. L'incontro sarà disputato alla Puskas Arena di Budapest, verrà diretta dal fischietto inglese Michael Oliver e sarà trasmessa solo sul satellitare ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con streaming su Sky Go.

🇭🇺🆚🇫🇷 Predict what will happen in three words 👇#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Le probabili formazioni

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Attila Szalai, Orban, Botka; Fiola, Nagy, Kleinheisler, Schafer, Nego; Sallai, Adam Szalai. All. Marco Rossi

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé. All. Marco Rossi