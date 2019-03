Malagò: «Ieri penalizzati la Roma e il nostro calcio»

«Non sono io che devo dare giudizi o sentenze, ma mi sento di dire che oggettivamente e in maniera inequivocabile la Var è fantastica per mettere in condizione gli arbitri di risolvere i problemi, ma se uno non va a guardare onestamente non va bene e l'errore di ieri è molto grave. In questo caso la Roma e il nostro calcio sono rimasti penalizzati». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'indomani dell'eliminazione dei giallorossi dalla Champions ad opera del Porto. Gara che ha visto la squadra di Di Francesco reclamare per un presunto rigore che l'arbitro turco Cakir non ha visionato alla Var.







