L'arbitro Cakir: «Non mi hanno fatto rivedere il fallo su Shick: per questo non ho dato il rigore»

L’errore dell’arbitro turco Cakir in Porto-Roma ha fatto infuriare i tifosi giallorossi: il direttore di gara non è andato a riguardare l’azione in cui Schick cade a terra in area in pieno recupero del secondo tempo supplementare dopo un contato con Marega. In attesa di rientrare nella Capitale alcuni tifosi presenti al Do Dragao hanno incontrato all’aeroporto di Lisbona proprio il direttore di gara e hanno colto l’occasione per fargli rivedere sul telefonino l’azione incriminata: «Non ho dato il rigore perché non me lo hanno fatto rivedere. Cosa potevo fare?», le parole che avrebbe pronunciato l’arbitro. Al termine del match il vicepresidente Mauro Baldissoni si è lamentato con il delegato Uefa e con lo stesso Cakir per l’accaduto. Ultimo aggiornamento: 00:45





