Porto-Juve dalle 21 diretta live: Pirlo sceglie Kulusevski al fianco di Ronaldo

È la Juventus la prima italiana ad essere impegnata in campo europeo. La squadra di Pirlo stasera se la dovrà vedere con il Porto dell'ex Lazio Sergio Conceicao nell'andata degli ottavi di Champions League. È emergenza bianconera: soprattutto in difesa, dove non ci sarà Bonucci, al suo posto giocherà Chiellini, e dove mancherà anche Cuadrado. Ma la novità più importante dovrebbe riguardare l'attacco: nelle ultime ore sembra sempre più probabile l'impiego di Kulusevski dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo, con Alvaro Morata in panchina.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Juve, Pirlo: «Col Porto vorrei giocare io». Ronaldo:... LA CONSEGNA Andrea Agnelli riceve il Tapiro di Striscia e scherza: «Con...

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All.: Sergio Concecaio.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA