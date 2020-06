Pioli: «Con la Roma è uno scontro diretto. Ibrahimovic non ci sarà»

«La classifica ci vede lontani» ma la sfida con la Roma, comunque, «è uno scontro diretto». Parola di Stefano Pioli, nella conferenza che precede il big match di domani tra il suo Milan e i giallorossi. «Dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica, non abbiamo ancora vinto una partita con una squadra che ci sta davanti: ora – ha notato l'allenatore - le incontreremo tutte tranne l'Inter, e sono occasioni importanti per dimostrare la nostra crescita. Abbiamo fatto tanti passi in avanti e avremo tante occasioni per dimostrarlo». Non sarà della sfida Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, reduce da infortunio, sembrava destinato alla panchina ma il tecnico ha frenato sul suo rientro. «Spero di riaverlo contro la Spal», ha detto Pioli.

